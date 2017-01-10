Facebook: Евгений Паклы

10.01.2017 21:50:18 (GMT+12)

10.01.17

Манилы - Эссо по WhatsApp.

Вчера выслала фотографии из Манил одноклассница,

Три дня оттепели в селе Манилы Пенжинского района дали свои результат.

В селе лужи и гололед, а на реке Пенжина возле села можно было «купаться» прямо на льду.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753821664937866&set=pcb.1753823091604390&type=3&theater



