Facebook: Денис Щёткин

10.01.2017 21:49:05 (GMT+12)
И вот завершился наш второй этап ежегодной акции "ЕЛКА ДОБРА". На празднике было большое количество конкурсов и подарков, а также согревающий горячий чай со сладостями.
Нашими гостями были Дед Мороз со Снегуркой, пират и ростовые куклы.Пели песни и частушки, водили хороводы. Детишки рассказывали стишки и получали новогодние подарки, а за конкурсы — замечательные игрушки.
Напомню что акция проходила в два этапа: новогодняя и рождественская. Рождественская "ЕЛКА ДОБРА"проходила на площадке, заранее подготовленной советом 8-го округа под председательством Елены Ивановны Карелиной, депутата Андрея Воровского, а также Владимира Монжаренко.
Организаторы:
Молодёжный парламент ПКГО.
Молодёжный парламент КК.
Молодёжное правительство КК.
Кураторы проекта:
Денис Щёткин.
Павел Мясников.
Огромное спасибо ведущей за ведение мероприятия - индивидуальный предприниматель Казаневич Татьяна Борисовна. Студия торжеств "Комильфо".Татьяна, вы большая умничка!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1615183982124312&set=pcb.1615184495457594&type=3&theater
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