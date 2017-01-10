Facebook: Денис Щёткин

10.01.2017 21:49:05 (GMT+12)

И вот завершился наш второй этап ежегодной акции "ЕЛКА ДОБРА". На празднике было большое количество конкурсов и подарков, а также согревающий горячий чай со сладостями.



Нашими гостями были Дед Мороз со Снегуркой, пират и ростовые куклы.Пели песни и частушки, водили хороводы. Детишки рассказывали стишки и получали новогодние подарки, а за конкурсы — замечательные игрушки.



Напомню что акция проходила в два этапа: новогодняя и рождественская. Рождественская "ЕЛКА ДОБРА"проходила на площадке, заранее подготовленной советом 8-го округа под председательством Елены Ивановны Карелиной, депутата Андрея Воровского, а также Владимира Монжаренко.



Организаторы:

Молодёжный парламент ПКГО.

Молодёжный парламент КК.

Молодёжное правительство КК.



Кураторы проекта:

Денис Щёткин.

Павел Мясников.



Огромное спасибо ведущей за ведение мероприятия - индивидуальный предприниматель Казаневич Татьяна Борисовна. Студия торжеств "Комильфо".Татьяна, вы большая умничка!



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