Facebook: Иван Бычков

10.01.2017 21:45:52 (GMT+12)

Огромное спасибо коллективу сети ресторанов Макс пицца и лично Максиму Шамину, за поддержку спорта и развитие ММА в Камчатском крае! Ваша помощь бесценна, а еда наивеуснейшая.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1198014813597624&set=a.393341064065007.82552.100001673496645&type=3&theater



