Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 11 января 2017 года

10.01.2017 20:22:13 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на юге ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный мокрый снег. При усилении ветра до 15 м/с – метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с, ночью на юго-востоке и в западных районах 13-18 м/с, на юго-западном побережье 17-22 м/с, днем 18-23 м/с, в центральной части 9-14 м/с, на юго-восточном побережье 22-27 м/с, на юго-западном побережье 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°С, при прояснениях -15,-20°С, в центральной части -15,-20°С, при прояснениях -25,-30°С, днем 0,+5°С, при облачности -5,-10°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днем восточный 6-11 м/с, днем в Тигильском районе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°С, при прояснениях -15,-20°С, днем 0,+5°С, при облачности -5,-10°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

Повышена вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.