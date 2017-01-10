Камчатский гороскоп, 11 января

10.01.2017 20:52:26 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня лучше прислушаться к внутреннему голосу - верная тактика будет выбрана интуитивно. На пути к свободе и дальнейшему росту вас может удержать привязанность к привычным вещам. Повезет тем, кто начал развивать бизнес, ориентированный на оказание частных услуг, например, удовлетворение бытовых или семейных нужд. Для гармонии души и тела в этот день будут полезны занятия музыкой, живописью, а также такие системы, как йога или цигун. Сейчас созданы все условия для любовной гармонии, расцвета эротических фантазий и успеха в духовных практиках.



Опасное место для водителей и пешеходов - дорога на Маячную.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Советская, Ленинская, Набережная, Озерновская Коса, Рябиковская, Капитана Драбкина, Капитана Беляева, Штурмана Елагина, Партизанской, Беринга, Строительной, Обороны, Красная Сопка, Сапун Гора, Окрайонов КП — АЗС, Звездная — Горизонт-Север, Северо-Восток, ЖБФ — СРВ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.