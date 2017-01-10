Главам муниципалитетов Камчатки рекомендовано продлить школьные каникулы

10.01.2017 20:52:25 (GMT+12)

Главам муниципалитетов Камчатского края рекомендовано продлить зимние каникулы для учащихся. Такое решение было принято в ходе заседания, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Валерия Карпенко.



По данным территориального управления Роспотребнадзора показатель заболеваемости за 1 неделю 2017 года оказался ниже уровня недельного эпидпорога по краю на 1,1 %. Заболевания обусловлены циркуляцией негриппозных вирусов и вирусов сезонного гриппа А (H3N2).



«Эпидемиологическая ситуация в Камчатском крае находится под контролем. Порог заболеваемости в целом по краю не превышен», - отметила в ходе заседания заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.



По ее словам, в настоящее время уровень госпитализации в инфекционные стационары соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. При этом больных с тяжелым и атипичным течением болезней нет.



«Считаю, что это – следствие проведенной вакцинации населения, которая прошла осенью. Но забывать о мерах предосторожности не стоит. Во избежание заражения или распространения инфекции, мы рекомендуем пользоваться индивидуальными защитными масками, стараться не посещать массовые мероприятия и, конечно, при первых признаках болезни необходимо вызывать врача на дом», - подчеркнула Марина Волкова.



Она добавила, что лекарственными препаратами обеспечены все аптеки и лечебные учреждения, ажиотажный спрос на лекарства в аптеках региона отсутствует.



Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко подчеркнул, что для введения карантинных мероприятий в учебных и социальных учреждениях Камчатского края предпосылок пока нет.



«Учитывая отсутствие превышения эпидпорога, мы можем применять только профилактические меры. Мы рекомендуем главам муниципальных образований продлить зимние каникулы в школах. Несмотря на то, что грипп сезонный, надо постараться уберечь детей от распространения заболевания», - прокомментировал итоги совещания Валерий Карпенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.