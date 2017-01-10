120 молодых семей Камчатки улучшили свои жилищные условия в 2016 году благодаря господдержке

10.01.2017 20:52:25 (GMT+12)

В 2016 году свои жилищные условия улучшили 120 молодых семей Камчатки. Приобрести новое жильё им удалось благодаря предоставленным социальным выплатам. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.



Финансовая поддержка оказана получателям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» краевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».



«В 2016 году на реализацию подпрограммы из федерального, краевого и местных бюджетов было выделено почти 103 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 120 молодых семей в Камчатском крае. Из них 105 молодых семей из Петропавловска-Камчатского, 13 молодых семей из города Елизово и 2 молодые семьи из Тигильского района», - рассказали в министерстве.



Там отметили, что участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) которой не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении по месту ее постоянного жительства и иметь доход, достаточный для оплаты оставшейся части стоимости жилья или позволяющий получить кредит.



«Для молодых семей, не имеющих детей, средства предоставляются в размере 30 % расчетной стоимости жилья. Семьи, имеющие 1 ребенка или более, а также неполные семьи, состоящие из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более, получают выплаты в размере 35 % расчетной стоимости жилья», - пояснили в ведомстве.



Социальная выплата предоставляется в безналичной форме в виде свидетельства, которое молодая семья может направить на приобретение жилья на территории всего края.



В министерстве также отметили, что в настоящее время в Минстрой России направлен пакет документов от Камчатского края для получения финансирования из федерального бюджета для реализации подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей в 2017 году. После определения объема федеральной субсидии будет заключено соглашение с Минстроем России и в Камчатском крае начнется выдача свидетельств молодым семьям.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

