Растёт пассажиропоток главного аэропорта Камчатки

10.01.2017 20:52:24 (GMT+12)

В 2016 году главный аэропорт Камчатки обслужил 617 218 пассажиров. В сравнении с показателями 2015 года, рост общего пассажиропотока составил 6,3%. Об этом сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» (Елизово) Сергей Бубнов.



«В 2016 году аэропорт обслужил почти на 37 тысяч пассажиров больше, чем в 2015 году, - сказал Сергей Бубнов. - По сравнению с 2015 годом, пассажиропоток на внутрироссийских линиях вырос на 6,8%, а по международным направлениям – на 61,7%, тем самым более чем в полтора раза превысив этот показатель предыдущего периода. Такой рост числа пассажиров, перевезенных по международным направлениям, в том числе связан с тем, что жители Камчатки стали более активно пользоваться чартерными рейсами».



Сергей Бубнов отметил, что 2016 год был насыщен знаковыми событиями, которые позволили повысить качество обслуживания пассажиров в главном аэропорту края. Важнейшим из них стала сдача в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать и отправлять воздушные суда практически любого класса. Кроме того, в 2016 году были завершены мероприятия по реконструкции рулежных дорожек и перрона, выполнено строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и периметрового ограждения с современными техническими средствами охраны. Особое значение имеет ввод в эксплуатацию нового павильона выдачи багажа, в котором теперь могут комфортно размещаться до 400 пассажиров одновременно.



«Вся проделанная работа – это только часть тех масштабных изменений, которые ожидают главную воздушную гавань Камчатки. Правительство края и мы работаем над тем, чтобы аэропорт стал современным транспортным узлом, где можно получить все услуги, которые могут понадобиться и жителям, и гостям Камчатки», - добавил Сергей Бубнов.



В ближайшее время в аэропорту будет изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. С этой целью в здании аэровокзала завершается работа по переносу стоек регистрации и оформления багажа. Нововведения позволят сократить время ожидания и одновременно повысить уровень комфорта пассажиров при прохождении необходимых предполётных процедур. Кроме того, продолжаются подготовительные мероприятия, необходимые для реализации масштабного проекта по строительству в аэропорту нового международного терминала.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.