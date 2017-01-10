В загородных оздоровительных лагерях Камчатки завершилась зимняя смена

10.01.2017 20:52:25 (GMT+12)

Более 500 камчатских детей отдохнули в загородных лагерях во время зимних каникул. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края.



Программа пребывания в детских лагерях включала в себя встречу Нового года, во время которого были организованы праздничные концерты, салюты, дискотеки с множеством вкусных сюрпризов. Во время отдыха ребята могли покататься на снегоходах по специально подготовленным маршрутам, принять участие в соревнованиях по пейнтболу и в «Гонке героев». В детском лагере «Восход», организованном на базе центра «Жемчужина Камчатки», проводились занимательные курсы английского языка.



«Проведение зимней оздоровительной смены стало для Камчатки уже традиционным мероприятием. Купание в бассейнах с термальной водой, активные прогулки на свежем воздухе и насыщенная развлекательная программа дает детям хороший заряд бодрости, здоровья и сил перед самой длинной четвертью учебного года», - прокомментировала ситуацию заместитель министра спорта и молодежной политики Камчатского края Людмила Черемисина.



Всего в проведении зимней детской оздоровительной кампании на Камчатке приняли участие сразу несколько загородных лагерей - «Альбатрос», «Волна» и «Восход». За это время они приняли 502 ребенка, в том числе 117 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.