Срочно в номер: в поселке Северные Коряки восстановлено холодное водоснабжение

10.01.2017 20:38:12 (GMT+12)

В поселке Северные Коряки Елизовского муниципального района удалось восстановить холодное водоснабжение.



Сотрудники ГУП «Петропавловск-Камчатский водоканал» и ООО «КАМ ЛТД» отогрели замерзший участок трубы внутри водонасосной скважины с помощью тепловой пушки. Холодное водоснабжение восстановлено.

Стоит отметить, что в поселке Северные Коряки централизованное водоснабжение отсутствует, у каждого дома имеется собственный колодец. Имеется водонасосная станция, которая принадлежит частной организации. По устной договоренности с собственником скважины жильцы 21 дома (в которых проживает 90 человек) подключились к данному частному трубопроводу. Именно на данном частном трубопроводе произошло перемерзание трубы.



В настоящее время ситуация, связанная с временным прекращением водоснабжения, успешно разрешилась.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.