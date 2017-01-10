Определены победители соревнований Клуба «Золотая шайба»

10.01.2017 20:22:15 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5404



Юные хоккеисты Камчатки разыграли призы краевого финала Всероссийских соревнований Клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«Соревнования прошли 2-6 января на ледовой арене спортивно-развлекательного комплекса "Атмосфера" в Петропавловске-Камчатском. За призовые места сражались 12 команд из пяти муниципальных районов и городских округов региона. В общей сложности турнир объединил 147 спортсменов», - сказали в министерстве.



По итогам проведённых встреч, лидерами среди юношей 2002-2003 годов рождения стали игроки команды «Кречет» из Петропавловска-Камчатского. Лучшими игроками группы в своём спортивном амплуа признаны Дмитрий Иванов, Даниил Шульга, Артём Лущиков и Роман Зюзиков.



Победителями среди юношей 2004-2005 годов рождения стали игроки команды «Мильковские медведи» из села Мильково. Лучшие игроки группы - Александр Пермяков, Денис Казаков, Вячеслав Оборский и Илья Политаев.



I место в младшей возрастной группе – среди юношей 2006-2007 годов рождения – заняла команда «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского. Лучшими игроками группы признаны Андрей Мельман, Роман Михайлов, Сергей Мигачёв и Влад Волков.



Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и памятными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

