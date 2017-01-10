На Камчатке прошло краевое первенство по мини-футболу среди юношеских команд

10.01.2017 20:22:14 (GMT+12)
В период с 3 по 8 января в универсальном зале ФОКа «Звездный» в Петропавловске-Камчатском прошло первенство края по мини-футболу среди юношеских команд. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
«За призовые места первенства сражались 24 команды из Елизовского района, Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Соревнования прошли в трёх возрастных группах», - сказали в министерстве.
В результате упорной борьбы, I место в возрастной группе 1999-2000 г.р. заняла команда «Вилюй» из Вилючинска. Лучшими игроками в своём спортивном амплуа признаны Гор Аветисян, Виталий Казаков и Никита Ященко.
В возрастной группе 2001-2002 г. р. победила команда «Устой-М» из Петропавловска-Камчатского. Лучшими в номинациях стали Роман Хохлачев, Вячеслав Белянкин, Денис Грицаенко.
Первый результат в возрастной группе 2003-2004 г.р. показала команда «ДООЦ» из Елизова. Лучшими игроками группы признаны Леонид Александров, Вадим Файгель и Сергей Лоскутов.
«Параллельно с первенством края по мини-футболу среди юношеских команд в период с 3 по 7 января в зале ФОКа "Радужный" в Елизове прошли соревнования по мини-футболу среди игроков 2005 г.р. и младше на приз ККОО «Федерация футбола». В турнире приняли участие 8 команд из трёх муниципальных образований края», - добавили в министерстве.
По итогам проведённых матчей, лидером турнира стала команда «Динамо» из Петропавловска-Камчатского. Лучшими игроками соревнований названы Иван Клёмин, Даниил Соболев, Егор Липаев, Игорь Никульшин.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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