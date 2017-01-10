Подведены итоги новогодней акции по сбору донорской крови

10.01.2017 20:22:15 (GMT+12)
Сотрудниками краевой станции переливания крови проведена акция «С Новым годом, доноры Камчатки!». Благодаря неравнодушным жителям полуострова в рамках мероприятия заготовлено 129 литров донорской крови и её компонентов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Акция проведена в период с 19 по 29 декабря. За это время её участниками стали 258 доноров крови, в том числе 21 человек, награждённый нагрудным знаком "Почётный донор России". 37 участников акции сдали кровь впервые. Каждому донору вручали шоколад и сувенирную продукцию», - сказали в министерстве.
Там напомнили, что акции по сбору донорской крови на Камчатке проводятся регулярно. Принять участие в данных мероприятиях и сдать кровь могут граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству. При обращении в медучреждение при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории Камчатского края.
Камчатская краевая станция переливания крови расположена по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Курчатова, 17. Телефон регистратуры: 8 (4152) 27-20-55.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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