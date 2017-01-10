На Камчатке пройдёт фотовыставка, посвящённая Году экологии в России

10.01.2017 20:22:15 (GMT+12)
В Большом зале Камчатского краевого художественного музея 12 января в 17.00 состоится открытие фотовыставки Людмилы Лукьяненко «Истина в природе», посвященной Году экологии в России. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Приглашаем на выставку всех, кто неравнодушен к фотоискусству и природе нашего полуострова. Посетителям экспозиции будет представлена возможность увидеть обворожительные камчатские пейзажи и портреты обитателей дикой природы во все времена года», - сказали в министерстве.
Людмила Лукьяненко - член Союза журналистов России, Творческого союза художников России и народного фотоклуба «Камчатка» Камчатского центра народного творчества. Являясь фотокорреспондентом газеты «Камчатская правда» она облетела, объехала и обошла разные районы полуострова. За это время ей удалось собрать собственную коллекцию живописных фоторабот.
Фотовыставка будет работать до 4 февраля по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62 (2-й этаж). Дополнительная информация по телефону: 8 (4152) 43-39-00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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