В Петропавловске-Камчатском оптимизирована маршрутная сеть пассажирского транспорта

10.01.2017 20:22:14 (GMT+12)

Оптимизированная схема движения автобусов начала действовать в краевом центре с нового года. В её основу легли результаты исследований пассажиропотока, мнения горожан и перевозчиков, а также проанализированы транспортные сети города. По итогам, из 33 действующих маршрутов 26 останутся без изменений, 5 наименее востребованных маршрутов отменено, на 7 изменено расписание в пользу сокращения интервала движения.



Как сообщил заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации Сергей Шеременко, новая схема составлена на основе обращений горожан и максимально учитывает потребности пассажиров в перевозках.



«Нововведения направлены на улучшение ситуации в работе пассажирских автобусов краевого центра, составлены с учетом мнения горожан, а также на основе анализа планов развития транспортной инфраструктуры города, - сказал Сергей Шеременко. - Пять маршрутов - №№ 5, 6, 9к, 10 и 13 имели большую протяженность и длительность оборотного рейса, а также низкий пассажиропоток, в связи с чем, было принято решение исключить их из маршрутной сети. Однако, при этом, на линии останутся дублирующие их маршруты, более удобные для горожан. Следующие на них пассажиры, выезжающие из отдаленных поселков, будут иметь возможность доехать до транспортного узла, где в дальнейшем смогут воспользоваться наиболее выгодным для себя маршрутом».



Кроме того, в ближайшее время в Петропавловске появится маршрут №33, который будет следовать от Автостанции 10 км к конечному пункту – остановке Северо-Восток по новой дороге через ул. Вулканная и Ломоносова.



«Введение маршрута предусмотрено в рамках проведения в конце 2016 года конкурса на закрепление за перевозчиками регулярных муниципальных маршрутов, - добавил Сергей Шеременко. - Организатором муниципальных перевозок будут регулярно проводиться обследования пассажиропотока. В случае необходимости, в расписание движения автобусов по данному маршруту будут внесены корректировки».



Сергей Шеременко также отметил, что количество автобусов, обслуживающих городские маршруты, не изменится: ежедневно на линии будет выходить более 180 машин.



Ознакомиться с измененным расписанием движения общественного транспорта можно в диспетчерских пунктах Управления пассажирского транспорта, а также здесь: raspisanie-avtobusov.zip [437,67 Kb] (cкачиваний: 47).



Кроме того, в ближайшее время на остановках общественного транспорта будут актуализированы таблички с расписанием автобусов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.