Срочно в номер: в поселке Северные Коряки отменен введенный ранее режим «угрозы чрезвычайной ситуации»

10.01.2017 18:39:31 (GMT+12)

В поселке Северные Коряки Елизовского муниципального района решением КЧС отменен введенный ранее режим «угрозы чрезвычайной ситуации».



Отмена предыдущего решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Корякского сельского поселения связана с получением уточненной информации по факту отсутствия холодного водоснабжения в 21 частном доме в поселке Северные Коряки.



Как стало известно, в поселке произошло промерзание трубы водонасосной скважины.



По уточненной информации, водонасосная станция принадлежит одному из жителей села. По устной договоренности с собственником скважины жильцы 21 дома (в которых проживает 90 человек) подключились к данному частному трубопроводу. Централизованное водоснабжение в населенном пункте отсутствует, у каждого дома имеется собственный колодец.



Тем не менее, решением администрации села жителям домов, которые были запитаны от частного трубопровода, организован подвоз воды.



Угроза жизнедеятельности населения отсутствует.



Специалистами ГУП «Петропавловск-Камчатский водоканал» и ООО «КАМ ЛТД» выполняются мероприятия по отогреву участка внутри водонасосной скважины с помощью тепловой пушки. Всего к аварийно–восстановительным работам привлечено 4 человека.



Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Камчатскому краю.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.