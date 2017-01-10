Полиция информирует

10.01.2017 17:02:35 (GMT+12)

Срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится.
С 1 января 2017 года правительством Российской Федерации планировалось утверждение новых требований, касающихся правил организованной перевозки детей автобусами.  В соответствии с ними осуществлять перевозку можно только на транспортном средстве, которое не старше 10 лет. Кроме того автобус должен оснащаться тахографом, а так же аппаратурой ГЛОНАСС.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1558 «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177» – срок вступления новых правил перевозки детей автобусами переносится. Они начнут действовать на территории Российской Федерации с 1 июля 2017 года.

ОГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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