Срочно в номер: режим угрозы чрезвычайной ситуации введен в селе на Камчатке где перемерз водовод

10.01.2017 16:30:21 (GMT+12)
Режим угрозы чрезвычайной ситуации введен в селе Северные Коряки Елизовского района на Камчатке, где произошло перемерзание водонапорной станции и отключение холодного водоснабжения. Прокуратура Елизовского района начала проверку по данному факту, сообщила сегодня старший помощник руководителя надзорного ведомства Лариса Шунина.
"Установлено, что в частные дома, в которых проживает около 90 человек, холодная вода не подается с 3 января. Причина - промерзание водонапорной станции. В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на территории села введен режим угрозы ЧС. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных лиц", - сказала Шунина.
Она добавила, что в селе Северные Коряки, где проживают 160 человек, нет социально важных объектов. Подвоз воды муниципальная администрация для жителей осуществляет с помощью автотранспорта.
Как сообщил ТАСС глава администрации Елизовского района Роман Василевский, представители администрации и прокуратуры проведут встречу с представителем ресурсоснабжающей организации, ответственной за работу водонапорной станции.
"Вопрос ликвидации аварии и восстановления нормальной работы водонапорной станции будет рассматриваться сегодня на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации. В частности, ему будет предложено передать станцию в аренду или продать ее муниципалитету, чтобы впредь не допустить повторения подобных ЧП", - сказал Роман Василевский.
Село Северные Коряки входит в состав Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района, находится в 25 км к северо-западу от города Елизово.
(ТАСС).
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