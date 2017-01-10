Срочно в номер: каникулы у школьников в столице Камчатки продлили из-за подхода мощного циклона

10.01.2017 16:14:29 (GMT+12)

Каникулы у школьников Петропавловска-Камчатского продлены на 5 дней из-за подхода мощного циклона. Учебный процесс начнется 16 января вместо 11 января. Такое решение принято сегодня на аппаратном совещании в администрации краевого центра, сообщила пресс-служба мэрии.



"В ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены", - говорится в сообщении.



Кроме того, в администрации рассчитывают, что дополнительное время каникул даст возможность выздороветь тем школьникам, которые болеют гриппом и ОРВИ. Сейчас, по данным городского управления образования, таких детей в Петропавловске-Камчатском 12%.



Мощный циклон надвигается на Камчатку со стороны Японского моря и уже днем 11 января достигнет берегов полуострова. Об этом сообщила сегодня ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.



"Циклон идет с Японского моря, разворачивается над Тихим океаном и будет переваливать через наш полуостров в Охотское море. Уже 11 января в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, юге Мильковского района ожидается сильный мокрый снег и ветер штормовой в порывах до 27 метров в секунду", - сообщила Анна Приходько.



Под удар стихии попадут восточные и центральные районы Камчатки. 12 января порывы ветра стихнут, однако сильный снег продолжит идти вплоть до выходных.



(ТАСС).