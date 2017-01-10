Срочно в номер: каникулы у школьников в столице Камчатки продлили из-за подхода мощного циклона

10.01.2017 16:14:29 (GMT+12)

Срочно в номер: каникулы у школьников в столице Камчатки продлили из-за подхода мощного циклона

Каникулы у школьников Петропавловска-Камчатского продлены на 5 дней из-за подхода мощного циклона. Учебный процесс начнется 16 января вместо 11 января. Такое решение принято сегодня на аппаратном совещании в администрации краевого центра, сообщила пресс-служба мэрии.

"В ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации рассчитывают, что дополнительное время каникул даст возможность выздороветь тем школьникам, которые болеют гриппом и ОРВИ. Сейчас, по данным городского управления образования, таких детей в Петропавловске-Камчатском 12%.

Мощный циклон надвигается на Камчатку со стороны Японского моря и уже днем 11 января достигнет берегов полуострова. Об этом сообщила сегодня ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

"Циклон идет с Японского моря, разворачивается над Тихим океаном и будет переваливать через наш полуостров в Охотское море. Уже 11 января в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, юге Мильковского района ожидается сильный мокрый снег и ветер штормовой в порывах до 27 метров в секунду", - сообщила Анна Приходько.

Под удар стихии попадут восточные и центральные районы Камчатки. 12 января порывы ветра стихнут, однако сильный снег продолжит идти вплоть до выходных.

(ТАСС).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page