Срочно в номер: сразу два мощных циклона обрушатся на тихоокеанское побережье России

10.01.2017 16:11:58 (GMT+12)

Сразу два мощных циклона обрушатся в ближайшие дни на регионы Дальнего Востока, сообщила сегодня пресс-служба гидрометцентра Приморского края.



"Начавшаяся неделя на юге Дальнего Востока будет снежной. В ближайшие дни в Охотском море активизируется циклоническая деятельность",- говорится в сообщении.



Прогнозируется, что первый циклон 11 января придет на Камчатку и северные Курилы. В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, юге Мильковского района ожидаются сильный мокрый снег и штормовой ветер с порывами до 27 м/с.



К концу недели к побережью российского Дальнего Востока подойдет еще один циклон. Он затронет Камчатку, юг Магаданской области, Хабаровского края, Сахалина и часть Приморья. Помимо снегопадов он принесет потепление: синоптики обещают, что северо-восточные потоки будут выносить теплый морской воздух на континент, из-за чего температурный фон в регионах повысится на 3-7 градусов.



(ТАСС).