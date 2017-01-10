Срочно в номер: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 км

10.01.2017 16:10:07 (GMT+12)
Высочайший действующий вулкан Евразии - Ключевской на Камчатке - выбросил пятикилометровый столб пепла. Об этом ТАСС сегодня сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Выброс пепла произошел на высоту 5 км над уровнем моря. Шлейф ветром относит в восточном направлении. Его протяженность уже составила 30 км", - сказал собеседник агентства.
Вулкан сейчас открыт от облачности, поэтому событие можно наблюдать в режиме реального времени на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Вулкан Ключевской (4 750 м) на Камчатке извергается с апреля 2016 года. За это время на его юго-восточном склоне образовался побочный прорыв, откуда одновременно изливалось до 10 потоков раскаленной лавы. Сейчас лава перестала выходить на поверхность, но на склоне гиганта по-прежнему наблюдается выделения пара и газа, порой, с содержанием пепла. Ключевской находится на территории Усть-Камчатского района. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится в 30 км от подножия.
(ТАСС).
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