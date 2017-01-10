Житель краевого центра подозревается в истязании малолетнего мальчика

10.01.2017 15:54:26 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении  18 – летнего жителя краевого центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, в конце 2016 года родители 8-летнего мальчика уехали на заработки в Усть-Камчатский район, и оставили его под присмотром у 18-летнего знакомого в городе Петропавловске-Камчатском, не оставив ни денег, ни продуктов на его содержание. Молодой человек, из-за недовольства поведением ребенка, систематически истязал мальчика, путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

Когда в очередной раз подозреваемый избил мальчика и выгнал на улицу попрошайничать, ребенок, находясь в магазине, сообщил о происходящем незнакомой ему ранее женщине, которая обратилась по данному поводу в полицию.

В связи с указанными обстоятельствами, инспекторами по делам несовершеннолетних городского управления мальчик помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Согласно выводам медицинского исследования, на теле мальчика выявлены множественные кровоподтеки и ссадины.  
Решением Петропавловск – Камчатского городского суда мать мальчика в настоящее время ограничена в родительских правах в отношении малолетнего.
Подозреваемый не работает, является инвалидом 2 группы с детства с регулярным наблюдением и лечением у психиатра.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления

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