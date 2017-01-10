Новогодний сюрприз

10.01.2017 15:30:29 (GMT+12)

Инспектора по делам несовершеннолетних приготовили для ребят игры, познавательные видеоролики и, конечно, принесли подарки и письма от Деда Мороза.

Полицейские, провели правовое соревнование «Самый умный». С помощью инспекторов, ребята не только показывали свои знания об истории новогодних сказочных персонажей, но и в игровой форме постигали основы правовой грамотности.

Кульминацией праздника стало вручение сладких призов и подарков для детей и Центра. Также сотрудники правоохранительных органов передали воспитанникам красочные письма от полицейского Деда Мороза, в которых он рассказал, как вести себя на дорогах и в сложных ситуациях, пожелав ребятам никогда при этом в них не попадать, всегда оставаться хорошими и отзывчивыми людьми.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

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