Азбука государственных. услуг

10.01.2017 15:26:41 (GMT+12)
Порядок получения юридическим лицом адресно-справочной информации в УМВД России по Камчатскому краю в электронном виде
Подача заявления в форме электронного документа для получения адресно-справочной информации с использованием Портала государственных услуг (gosuslugi.ru) возможна как для физических, так и для юридических лиц. Предоставление иных дополнительных документов кроме тех, что требуются при регистрации «личного кабинета» на Портале не требуется.
Итак, чтобы получить услугу в электронном виде надо пройти регистрацию «личного кабинета» на Портале.Для этого необходимы паспорт, СНИЛС, номер мобильного телефона или адрес электронной почты представителя юридического лица, и при регистрации указатьфамилию, имя, отчество, мобильный телефон либо адрес электронной почты, задать пароль, который будет использоваться для входа в систему, дождаться завершения автоматической проверки личных данных и обратиться в пункт подтверждения личности многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для подтверждения своей личности.
При поступлении заявления через Единый портал в подразделение адресно-справочной работыв случае правильного заполнения всех реквизитов принимается решение о предоставлении адресно-справочной информации по учетам, имеющимся в распоряжении подразделения адресно-справочной работы.Окончательный ответ направляется заявителю в форме электронного документа или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей и организаций за исключением полномочных органов) преимущества данной услуги, оказываемой в электронном виде, очевидны:
1) доступностьв получении информации;
2) сокращение временных затрат, связанных с получением услуги (услуга предоставляется заявителю, которому даже из дома выходить нет необходимости), особенно это удобно для людей с ограниченными физическими возможностями или для тех кто по иным причинам не может обраться в подразделения адресно-справочной работы, например, из-за отдаленности проживания;
3) информированность гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
4) заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время суток (портал государственных услуг работает круглосуточно) и с любого компьютера, имеющего доступ к интернету (нет необходимости подстраиваться под режим приема подразделения);
5) сокращение денежных затрат, связанных с направлением запросов на бумажных носителях, в том числе почтовых расходов.
Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю
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