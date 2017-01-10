Прокуратура проводит проверку в связи с длительным отсутствием холодной воды в одном из сел Елизовского района

10.01.2017 15:23:53 (GMT+12)
Елизовская городская прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту приостановления подачи централизованного холодного водоснабжения жителям поселка Северные Коряки Елизовского района.
Установлено, что в частные дома, в которых проживает около 90 человек, холодная вода не подается с 3 января. Причина – промерзание водонапорной станции.
Социально значимых объектов в Северных Коряках нет. Для жителей местная администрация организовала подвоз воды автотранспортом.
Накануне, 9 января, в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ на территории села введен режим угрозы чрезвычайной ситуации.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие ситуации меры реагирования.
Для справки: село Северные Коряки входит в состав Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района, находится в 25 км к северо-западу от г. Елизово, численность населения – 160 человек.
Лариса Шунина, Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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