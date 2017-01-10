Каникулы у школьников продлены до конца недели

10.01.2017 12:56:44 (GMT+12)

Учебный процесс во всех школах города начнется 16 января. Такое решение было принято сегодня на аппаратном совещании в администрации Петропавловска.



По данным Управления образования эпидемиологический порог заболеваемости в городе не превышен, на данный момент болеет всего 12 % учащихся. Однако в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены. Кроме того, дополнительные несколько дней дадут возможность болеющим школьникам поправить здоровье, а здоровым ребятам не заразиться.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.