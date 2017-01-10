Более 100 молодых семей Петропавловска приобрели новое жилье в 2016 году

10.01.2017 12:56:44 (GMT+12)
По информации Управления культуры, спорта и социального развития в 2016 году в рамках программы «Обеспечение жильём молодых семей» 105 семей Петропавловска смогли улучшить свои жилищные условия.
На эти цели было выделено более 87 млн. рублей, из них 13 млн. – средства городского бюджета, оставшееся финансирование осуществляется при участии краевого и федерального бюджетов.
Напомним, что по условиям программы «Обеспечение жильём молодых семей» возраст каждого из супругов не должен превышать 35-ти лет. Семьи должны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и иметь достаточные доходы для оплаты оставшейся части стоимости жилья. Сумма выплат рассчитывается в зависимости от состава семьи. В среднем же, семья из трех человек получает около 800 тыс. рублей, а семья из 4-х человек – более 1 млн. Отметим, что у супругов, претендующей на участие в программе, не обязательно должны быть дети. Это может быть пара недавно вступившая в брак.
В Управлении культуры, спорта и социального развития сообщают, о продолжающемся приеме документов от молодых семей, желающих получить финансовую поддержку на приобретение жилья. Выделенные деньги супруги могут вложить как в строительство, так и в приобретение уже готовой квартиры на первичном или вторичном рынке. На данный момент в очереди на улучшение жилищных условий состоит 175 семей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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