Выплаты по 5 тыс.рублей 96 тыс.пенсионерам Камчатки

10.01.2017 12:56:44 (GMT+12)
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат на территории Камчатского края будет организована доставка единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 96 тыс. пенсионерам.
На территории края доставка пенсионных выплат осуществляется через ФГУП «Почта России» - 31 тыс. человек, кредитные организации – 55 тыс. чел и МАУ Центр по выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций» «Контакт», которое осуществляет доставку денежных выплат только на территории Елизовского района – 10 тыс. человек.
Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Гражданам, которые получают пенсию через ФГУП «Почта России» и Центр «Контакт», почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.
Гражданам, которые получают пенсию через кредитные организации единовременная выплата зачисляется на счет пенсионера в течение января 2017 года.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.
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