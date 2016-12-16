С 1 января клиенты Оборонэнергосбыта стали абонентами Камчатскэнерго

10.01.2017 12:56:43 (GMT+12)
Более 20 тысяч жителей и десятка предприятий Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов, а также города Вилючинска в 2017 году будут получать счета за электроэнергию от ПАО «Камчатскэнерго». Все они до 1 января 2017 года являлись клиентами гарантирующего поставщика электроэнергии для объектов Министерства обороны РФ, АО «Оборонэнергосбыт».
С 1 января 2017 года АО «Оборонэнергосбыт» утратил статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории субъектов страны. Соответствующий приказ Министерства энергетики РФ № 1399 от 23 декабря 2016 года опубликован на сайте ведомства.
Функции по энергоснабжению и расчету потребителей Оборонэнергосбыта в Камчатском крае переходят к гарантирующему поставщику в центральном энергоузле полуострова – ПАО «Камчатскэнерго» (Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.12.2016 № 453).
По вопросам, связанным с заключением необходимых договоров с ПАО «Камчатскэнерго», бывшим клиентам АО «Оборонэнергосбыт» - юридическим лицам нужно обращаться в филиал энергокомпании - Энергосбыт. Телефоны для справок: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Мильковский и Усть-Большерецкий р-ны – (4152) 49-04-94, 49-01-63. Елизовский район - (41531) 7-34-49, 6-25-10.
Населению края, чьи дома находились в ведении АО «Оборонэнергосбыт», нужно просто дождаться квитанции от ПАО «Камчатскэнерго» и оплатить ее. Тем, кто привык пользоваться различными онлайн-сервисами, а также подключил услугу «Автоплатеж» нужно обратить внимание на то, что с января у них изменится номер лицевого счета. Телефон для справок – 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный).
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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