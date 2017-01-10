Жителей края приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Православная Камчатка»

10.01.2017 12:56:43 (GMT+12)
К 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии сотрудники отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова подготовили книжно-иллюстративная выставку «Православная Камчатка».
Посетители смогут увидеть книги, иллюстрации и тексты, в которых представлена история становления православия на Северо-Востоке России, познакомятся с биографиями ярких представителей Русской православной церкви: Прокопием Громовым, Иоасафом Хотунцевским, Святителем Иннокентием (Вениаминовым), Нестором (Анисимовым).
Выставка будет работать до 15 января 2017 г.
Вход свободный. Справки по телефонам: 8 (4152) 25-19-69
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