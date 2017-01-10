На Камчатке в подразделениях МЧС России прошел строевой смотр

10.01.2017 12:56:42 (GMT+12)
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в рамках начала зимнего периода обучения прошел строевой смотр.
Строевой смотр провел начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю полковник внутренней службы Роман Чурсин. Было проверено соблюдение сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличие у них удостоверений и личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, размещение знаков отличия, соответствие требованиям обуви.
Строевые смотры являются неотъемлемой частью повседневной жизни подразделений МЧС России. В ходе их проведения проверяется внешний вид сотрудников и его соответствие установленным требованиям.
В целом можно отметить, что подобные строевые смотры способствуют повышению строевой культуры и выучки, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка в подразделениях.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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