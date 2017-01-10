Полиция проводит проверки по новым факты телефонного мошенничества

10.01.2017 12:23:48 (GMT+12)

40-летний житель Петропавловска-Камчатского нашел в интернете объявление о продаже механического дозатора пороха. Продавец, которому позвонил мужчина, сказал, что вышлет прибор для отмеривания пороха при снаряжении охотничьих патронов после 100% предоплаты. Гражданин перечислил на расчетный счет банковской карты, указанный злоумышленником, около четырех тысяч рублей, после чего дозвониться лже-продавцу больше не смог. Информацию с сайта была удалена.



32-летний мужчина из с. Мильково, на сайте «Avito.ru»увидел информацию о продаже двигателя на автомашину «BMWX5». Связавшись с автором объявления, договорился с ним о цене. Затем также на расчетный счет банковской карты неизвестного перевел всю стоимость запчасти – 65 тысяч рублей.После перевода мошенник сразу же отключил телефон и удалил из интернета объявление.



По данным фактам проводятся проверки. Абонентские номера, на которые звонили камчатцы, зарегистрированы в Приморском крае.



Полиция еще раз обращает внимание жителей полуострова на соблюдение мер предосторожности при приобретении товаров посредством интернета.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

