Студенческий десант – шанс почувствовать себя в роли полицейского

10.01.2017 12:21:55 (GMT+12)
В преддверии Дня студента в Камчатском крае стартует ежегодная акция, в рамках которой учащиеся высших и средних образовательных учреждений смогут пройти однодневную стажировку в подразделениях полиции.
Для студентов, в том числе планирующих связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, имеется уникальный шанс посмотреть работу полицейских изнутри. Молодые люди почувствуют себя в роли инспекторов ГИБДД, экспертов-криминалистов, сотрудников патрульно-постовой и кинологической служб, познакомятся с работой инспекторов по делам несовершеннолетних. Полицейские наставники ответят на все вопросы подопечных, связанные с организацией работы в подразделениях органов внутренних дел.
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аявки с указанием ФИО, года рождения, учебного заведения и контактного телефона можно отправлять на mvd41@mvd.gov.ru
Телефон для справок: 8 (4152) 27-13-03.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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