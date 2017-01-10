Российской прокуратуре - 295 лет!

10.01.2017 12:16:28 (GMT+12)
12 января 2017 года исполняется 295 лет со дня образования прокуратуры России.
Указом Петра Первого от 12 января 1722 года была впервые введена при Сенате должность генерал-прокурора, о котором в Указе сказано: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».
На протяжении всех этих лет в разные экономические и политические формации органы прокуратуры были и остаются «оком государевым». Это свидетельствует о важности и эффективности прокурорского надзора.
В своем Указе «О должности Генерал-прокурора» от 27 апреля 1722 года Петр подчеркивал важность новых должностей, учрежденных 12 января, «Генерал и оберпрокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего».
Эта преемственность сохраняется и сегодня. Президент России поручает Генеральному прокурору проведение проверок по самым сложным вопросам жизнедеятельности государства.
Функции прокуратуры претерпевали изменения, неизменным оставалось одно: прокуратура всегда надзирала за точным исполнением российских законов.
С момента образования прокуратуры России прокурорский надзор на Камчатке возглавляли дипломированные специалисты. Многие из них были выпускниками юридического факультета Санкт-Петербургского Императорского Университета. Первый оберпрокурор Сената Скорняков-Писарев в свое время 10 лет руководил Охотско-Камчатским краем.
На Камчатке система органов прокуратуры Камчатской области, близкая к современной структуре, сформировалась к 1936 году.
Прокуратура Камчатского края образована 1 июля 2007 года в связи с объединением Камчатской области и Корякского автономного округа. В ее структуру входит 14 подразделений: аппарат прокуратуры края, три городских, 8 районных и две межрайонные прокуратуры, одна из которых – природоохранная.
В 30-е годы в прокуратуре Камчатской области работало 40 человек, в 40-х годах - почти 70.
Сегодня прокурорский надзор на Камчатке осуществляют 188 оперативных сотрудников. Материально-техническое, канцелярское, кадровое, бухгалтерское и иное обеспечение работы органов прокуратуры края осуществляют 38 федеральных государственных гражданских служащих и 27 технических работников.
Самые малочисленные прокуратуры (Быстринского и Соболевского районов) состоят всего из двух оперативных сотрудников. Штат других районных и межрайонных прокуратур насчитывает от 3 до 8 сотрудников.
Прокурор Камчатского края - государственный советник юстиции 2 класса, Почетный и Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации Анатолий Гаврилович КНЯЗЕВ поздравляет всех работников, ветеранов и пенсионеров Камчатской прокуратуры с профессиональным праздником и желает всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, слаженной работы и новых успехов!
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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