Пассажир отправился в полёт

10.01.2017 09:54:43 (GMT+12)
Гражданин 1988 года рождения являлся должником по исполнительному производству о взыскании материального ущерба в размере 137 тысяч рублей. В ходе работы над производством судебный пристав Елизовского районного отдела вынес в отношении мужчины временное ограничение на выезд из Российской Федерации.
В канун Нового года должник и взыскатель смогли самостоятельно договориться о решении вопроса с материальным ущербом, поэтому последний отозвал исполнительный лист из службы судебных приставов.
26 декабря пристав вынес постановление о снятии ограничения права выезда за пределы РФ. Поскольку обычная процедура отмены занимает порядка 10-14 дней и к тому же выпала на праздники, реестр в рабочем порядке отправился бы в Управление пограничного контроля ФСБ России лишь 9 января. Однако мужчина решил вылететь из России 8 января. В Киргизию камчадал отправлялся из г. Новосибирска — именно там его остановили сотрудники пограничной службы и сняли с рейса.
Для решения сложившейся ситуации было организовано взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, после чего специалисты полуострова связались с сотрудниками Управления пограничного контроля ФСБ России. Процедура экстренного снятия ограничения на выезд из РФ прошла успешно и 9 января гражданин смог вылететь по месту назначения.
Напомним, новогодние каникулы судебные приставы всей страны провели в аэропортах, чтобы жители России смогли отправиться в заграничные поездки.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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