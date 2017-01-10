Тяжёлая травма на промысле

10.01.2017 09:48:36 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края в декабре завершила проверку по факту несчастного случая, произошедшего с матросом в период промыслового рейса.



Установлено, что 14 июля 2016 года на судне РС-300 «Мирный», находящемся на промысле, с 34-летним матросом ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», работающим на основании трудового договора, произошел несчастный случай. Его левая рука попала между вращающимся ролом и выбираемым урезом. В результате травмы руку мужчине пришлось ампутировать.

Согласно медицинскому заключению ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в результате несчастного случая у работника диагностировано повреждение здоровья, относящиеся, в соответствии со схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях, к категории «тяжелая травма».



Как показала проверка, причиной травмы явились неудовлетворительные организация и проведение подготовки работников к работе в море в части охраны труда. В частности, матрос, поучивший тяжелую травму, а также другой персонал судна, не проходил в установленном порядке обучение безопасным приемам и методам выполнения работы, инструктаж на рабочем месте по охране труда с ними не проводился, контроль за осуществлением работ и соблюдением правил техники безопасности при проведении промысловой операции на судне отсутствовал.



Ввиду допущенных нарушений в адрес ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Представление рассмотрено и признано обоснованным. Два должностных лица, виновных в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении генерального директора организации, а также капитана судна РС-300 «Мирный» прокуратура возбудила административные дела в связи с несоблюдением законодательства в сфере охраны труда. По результатам их рассмотрения Государственная инспекция труда оштрафовала виновных должностных лиц на 25 000 рублей и 1 000 рублей соответственно.



Кроме того, организация добровольно выплатила пострадавшему работнику крупную сумму в качестве компенсации морального вреда.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





