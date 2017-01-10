На Камчатке вынесен приговор по делу о жестоком избиении таксиста

10.01.2017 09:43:41 (GMT+12)

Накануне Нового года, 28 декабря, Петропавловск-Камчатским городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей краевого центра 26 и 39 лет.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору).



Следствием и судом установлено, что 23 марта 2016 года в период с 21.33 до 22.15, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 8 по улице Тушканова в г. Петропавловске-Камчатском, указанные лица, используя незначительный повод, жестоко избили 51-летнего водителя такси, который от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончался на месте.

Поводом для разбирательства пешеходов с водителем стало то, что машина якобы двигалась по пешеходной зоне.



На самом деле в районе магазина «Бавхас» по ул. Тушканова распoложен межквартальный проезд. В вечернее время компания из четырех человек стояла на пути следования машины, мужчины ели пирожки, передавая друг другу бутылку пива, и не собирались уступать дорогу.



Таксист, опустив стекло, попросил их отойти, но те не реагировали. Он постоял еще несколько секунд и попытался объехать, но двое из этой группы подошли слева со стороны водительской двери и начали оскорблять водителя и ругаться матом, при этом один из них схватился за руль и переднюю стойку и стал препятствовать движению автомобиля.



После словесной перепалки через открытое окно один из мужчин нанес водителю, сидящему за рулем, не мене двух ударов кулаком правой руки по голове, затем и второй нанес ему удар в голову. Водитель попытался уехать, но через 5 метров его машина застряла в снегу. Тогда разгоряченные друзья вновь подошли к машине и нанесли поочередно еще несколько ударов по голове таксиста.

Чтобы урегулировать конфликт, водитель и его пассажир вышли из салона, но один из агрессивных парней с силой нанес стоящему перед ним водителю два удара в голову, после чего тот захрипел и опустился на снег. Врачи скорой помощи, прибывшей в течение 6 минут, уже не смогли спасти потерпевшего и констатировали его смерть.



Патруль полиции, вызванный свидетелями, задержал одного из злоумышленников на месте преступления, а второго на следующий день.



В ходе следствия и на суде они полностью отрицали свою вину и выдвигали иную версию произошедшего, в том числе утверждали, что водитель «прокатил на капоте» одного из них. Однако показания многочисленных свидетелей в совокупности с заключениями судебно-медицинских экспертов опровергли эту версию.



Действия подсудимых суд охарактеризовал как совершенные из хулиганских побуждений, умышленно с целью причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Все это они делали, достоверно зная, что находятся в общественном месте и их действия очевидны для окружающих. Тем самым они действовали, грубо нарушая общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу, желая противопоставить себя окружающим их людям и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

При вынесении приговора в качестве смягчающих вину обстоятельств учтено наличие на иждивении у подсудимых малолетних детей, а в качестве отягчающего – состояние алкогольного опьянения.



Суд приговорил обоих к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Кроме того, каждый из них должен выплатить по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда дочери погибшего, а также совместно возместить ей расходы на погребение отца в размере более 100 тысяч рублей.



Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.



Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





