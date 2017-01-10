Полиция информирует граждан о порядке приема заявлений и обращений

10.01.2017 09:38:17 (GMT+12)



Чтобы передать письменное обращение, заявление на имя руководителя отдела или управления территориального органа МВД можно обратиться в дежурную часть лично, направив письмо по почте или факсимильной связью, а также в электронном виде посредством ведомственного сайта УМВД России по Камчатскому краю: 41.мвд.рф (рубрика «Для граждан», где размещен бланк «Подать обращение»).



Заявить о совершенном или готовящемся преступлении, правонарушении можно, позвонив в дежурную часть полиции по телефонам в Петропавловске-Камчатском: (8-4152)-42-44-01; Елизове: (8-41531)-6-23-83; Вилючинске: (8-41535)-31-9-81; Усть-Камчатске: (8-41534)- 2-01-02; Усть-Большерецке: (8415-32)-2-13-02; Милькове: (8-415-33)-2-30-20; Палане: (8-41543)-3-13-04, а также по телефону Дежурной части краевого Управления МВД России: (8-4152)-27-11-02 или по номеру: 02.



Граждане имеют право сообщать о нарушении закона по телефону доверия камчатской полиции по номеру: (8-4152)-42-53-53, а также рассказать по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: (8-415-2)-23-06-53 о несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, либо подвергающихся насилию физическому или психологическому.

Человек может обратиться в полицию лично или при содействии лица, представляющего его интересы.



О порядке действий полиции при приеме заявлений граждан рассказал исполняющий обязанности начальника дежурной части УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майор внутренней службы Сергей Валерьевич Гилев:



«Гражданам, лично обратившимся в орган внутренних дел, выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о лице, принявшем заявление (ФИО, звание, должность), регистрационный номер и дата регистрации сообщения, наименование органа внутренних дел, адрес, служебный телефон. При личном обращении в полицию составляется протокол принятия устного заявления о преступлении, который подписывается заявителем и лицом, его принявшим. Гражданин предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии с требованиями ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», о чем делается соответствующая отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.После регистрации сообщения о происшествии оперативный дежурный принимает меры реагирования, а именно,направляет сотрудника, либо группу сотрудников на место происшествия для производства разбирательства. С начала нового года УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому уже зарегистрировано более полутора тысяч сообщений и обращений граждан».



Также Сергей Валерьевич рассказал, что по результатам рассмотрения сообщения о происшествии полицией принимаются следующие решения:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела;

- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч.2 ст. 20 УПК РФ.О принятом решении в обязательном порядке информируется заявитель, которому разъясняются его права и порядка обжалования принятого решения.



В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово у граждан есть возможность подать обращение участковому уполномоченному полиции в пунктах полиции, информацию об адресах и времени их работы можно узнать на ведомственном сайте краевого Управления МВД России: 41.мвд.рф(рубрика «Контакты»).



К руководителю территориальных органов Камчатского края, а также начальнику УМВД России по Камчатскому краю можно прийти на личный прием по предварительной записи.



Уважаемые камчатцы, если вы стали жертвой преступления на улице, другом общественном месте, то обратиться за помощью Вы можете к любому сотруднику органов внутренних дел.

Стоит отметить, что своевременное обращение граждан в органы внутренних дел о фактах преступных посягательств зачастую способствует скорейшему их раскрытию и привлечению виновных лицк ответственности.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

