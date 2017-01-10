Доброе утро, Камчатка!

10.01.2017 05:48:34 (GMT+12)
Сегодня вторник, 10 января 2017 года. По старому стилю — 28 декабря.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова и Александра Цицеронова пресвитеров (1938).
По мусульманскому календарю — 12 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 12 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Праздники
День номера 110 в Японии.
Сегодня, 10 января, в Японии неофициально отмечается День номера 110 — номера, который написан на любой общественной телефонной будке и который известен каждому ребенку. Это номер экстренного звонка в полицию.
9 000 000. Это примерное число звонков, которые ежегодно принимает номер полицейской службы 110 — хяку-тобан. Подсчитано, что один звонок раздается примерно в три с половиной секунды, другими словами, каждый 14-й житель Японии набирает этот номер, сообщая о происшествии, надеясь на защиту и помощь полицейских профессионалов.
Номер 110 начал работать в Японии в 1948 году, сначала в 8 крупных городах — Токио, Осаке, Киото, Кобе, Йокогаме, Кавасаки, Нагое и Фукуоке. В первое время было два номера: 110 и 1110, но с 1 июля 1954 года, в результате введения нового закона о полиции, повсеместно был принят один номер — 110.
Причины, по которым был выбран именно этот номер, просты и понятны:
— номер легко может запомнить каждый,
— во избежании ошибок при наборе были заданы только 3 цифры,
— на телефонном диске расстояние до цифры 1 самое короткое.
А после того, как был выбран номер, был установлен и день — естественно, первый месяц, десятое число.
Какие же сообщения неустанно принимает номер 110? Например, это может быть сообщение об ограблении маленького частного магазинчика, о разбитой витрине дорогого ювелирного магазина, об автомобильной аварии, о стоящей на обочине дороги машине без водителя. Немало и неприятных звонков от телефонных хулиганов, а также нелепых просьб: помогите расправиться с тараканом, болит голова — купите таблеток, подскажите время вылета самолета.
Сейчас номер 110 многоканальный, но в случае большого количества звонков автоответчик попросит вас подождать. Обычно не рекомендуют класть трубку и перезванивать, потому что в таком случае ваш звонок автоматически станет последним, и, следовательно, увеличится время до передачи важного сообщения и принятия спасательных мер.
Кроме Японии экстренный номер 110 используется также в Китае и Германии. В Америке подобным номером служит 911, а в Англии — 999. В России единый номер вызова экстренных служб был введен в 2013 году.
10 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
49 до н.э. Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон.
1781 В Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого театра.
1863 В Лондоне открылась первая в мире линия метро.
1878 Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой армией.
1920 Создана Лига Наций — первая международная политическая организация.
1946 День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1883 Алексей Толстой, русский писатель и публицист.
1934 Леонид Кравчук, украинский политический деятель, 1-й президент Украины (1991-1994).
1936 Роберт Вильсон, американский физик, Нобелевский лауреат.
1945 Валентина Теличкина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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