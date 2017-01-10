Камчатский метеокомментарий, 10 января

10.01.2017 05:45:37 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -12º, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 69%.
Предварительный прогноз:
Утро: -13°, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное двление 741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.
День: -12°, малооблачно, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 95%.
Вечер: -9°, значительная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 93%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 8’00’’ (+2”).
Луна: 94%, растущая.
Народ приметил: именины у Домны. Домна с латыни — "госпожа".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 января, 5.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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