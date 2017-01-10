Камчатский метеокомментарий, 10 января

10.01.2017 05:45:37 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 10 января

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -12º, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 69%.

Предварительный прогноз:

Утро: -13°, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное двление  741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

День: -12°, малооблачно, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 95%.

Вечер: -9°, значительная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 93%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  8’00’’ (+2”).

Луна: 94%, растущая.

Народ приметил: именины у Домны. Домна с латыни — "госпожа".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 января, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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