Камчатский метеокомментарий, 10 января

10.01.2017 05:45:37 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -12º, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 69%.



Предварительный прогноз:



Утро: -13°, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное двление 741 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



День: -12°, малооблачно, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 95%.



Вечер: -9°, значительная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность 93%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 8’00’’ (+2”).



Луна: 94%, растущая.



Народ приметил: именины у Домны. Домна с латыни — "госпожа".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 января, 5.15 (кмч).



