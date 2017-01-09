Facebook: Иван Веляев

09.01.2017 20:48:06 (GMT+12)

Сегодня Иван Веляев, Илья Толмачев, Виктор Назипов, Надежда Заргарян и Анастасия Новикова в Доме творчества "Юность," провели праздник, где для детей нашего округа была показана классная сказка "Царевна лягушка," елка с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Детям были вручены сладкие подарки, и завершился праздник крутым салютом. Огромное спасибо коллективу "Юность" и его директору Ковальчук Елене Александровне.



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