Facebook: Владимир Ефимов

09.01.2017 20:45:04 (GMT+12)

"ЭКСПЕДИЦИЯ" НАЗЫВАЕТСЯ..



Итак, три дня на Рождество мы с внуками провели в Начиках...

Кто помнит и знает - это был совершенно убитый санаторий советских времён, который успешно разграбили профсоюзные жулики и бандиты разных мастей. На протяжении многих лет мёртвые корпуса санатория пугали редких заезжих своим замершим видом и разбитыми окнами...



Но вот пару лет назад этот "чемодан без ручки" взял под свою опеку предприниматель и депутат Саргис Сароян и в декабре прошлого года "Начики" начали свою новую жизнь. Пока Саргис вдохнул жизнь в обновлённый термальный бассейн, очень приличную гостиницу с обходительным персоналом и уютное кафе, где почти домашняя кухня... Впереди - ремонт новых корпусов и возобновление бальнеологической деятельности с применением уникальных начикинских и малкинских минеральных вод и термальных грязей.



Так вот, когда встал вопрос, как показать своим внукам - "асфальтовым петербургским цветам" Камчатку, вопросов не было - едем в Начики!



Программа Рождественских праздников получилась насыщенной. Тут и посещение иглу-отеля, расположенного на территории санатория, и Рождественский ужин, и Рождественский пикник в лесу, и катание на снегоходе и тюбингах, и, конечно же, - купание в начикинском бассейне с обтиранием снегом, и поездка в Малки на природные горячие источники...



Погода выдалась замечательной - лёгкий морозец и ночью крупный новогодний снег! С снегом в Начиках вообще проблем нет - в лесу его более метра. "Цветы", после дождливого и сумрачного Петербурга, от такого количества чистого и пушистого снега просто в восторге...



Каникулы продолжаются!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1461106983929466&set=pcb.1461108503929314&type=3&theater



