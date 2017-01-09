Facebook: Владимир Ефимов

09.01.2017 20:45:04 (GMT+12)
"ЭКСПЕДИЦИЯ" НАЗЫВАЕТСЯ..
Итак, три дня на Рождество мы с внуками провели в Начиках...
Кто помнит и знает - это был совершенно убитый санаторий советских времён, который успешно разграбили профсоюзные жулики и бандиты разных мастей. На протяжении многих лет мёртвые корпуса санатория пугали редких заезжих своим замершим видом и разбитыми окнами...
Но вот пару лет назад этот "чемодан без ручки" взял под свою опеку предприниматель и депутат Саргис Сароян и в декабре прошлого года "Начики" начали свою новую жизнь. Пока Саргис вдохнул жизнь в обновлённый термальный бассейн, очень приличную гостиницу с обходительным персоналом и уютное кафе, где почти домашняя кухня... Впереди - ремонт новых корпусов и возобновление бальнеологической деятельности с применением уникальных начикинских и малкинских минеральных вод и термальных грязей.
Так вот, когда встал вопрос, как показать своим внукам - "асфальтовым петербургским цветам" Камчатку, вопросов не было - едем в Начики!
Программа Рождественских праздников получилась насыщенной. Тут и посещение иглу-отеля, расположенного на территории санатория, и Рождественский ужин, и Рождественский пикник в лесу, и катание на снегоходе и тюбингах, и, конечно же, - купание в начикинском бассейне с обтиранием снегом, и поездка в Малки на природные горячие источники...
Погода выдалась замечательной - лёгкий морозец и ночью крупный новогодний снег! С снегом в Начиках вообще проблем нет - в лесу его более метра. "Цветы", после дождливого и сумрачного Петербурга, от такого количества чистого и пушистого снега просто в восторге...
Каникулы продолжаются!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1461106983929466&set=pcb.1461108503929314&type=3&theater
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+