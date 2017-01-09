Камчатский гороскоп, 10 января

09.01.2017 20:30:02 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Сегодня события намекают и предупреждают об опасности легкомыслия и рассеянности. Даже если небрежность сойдет с рук сегодня, это может негативно сказаться в будущем. Однако, все способствует хорошим результатам контактов и визитов. Первая половина дня хорошо подойдет для оформления и сдачи отчетности, завершения дел, исследований или обучения. Может назреть пересмотр имеющегося плана действий или круга общения. День удачен для консультантов, студентов, преподавателей, программистов и работников бюрократических структур.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Щорса.



Рейтинг дня: 4=.



День благоприятен для жителей улиц Космонавтов, Крашенинникова, Попова, Фролова, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Кольцевой (в Елизове), поселка Дальний, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.