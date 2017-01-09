Юные футболистки Камчатки стали победителями престижных дальневосточных соревнований

09.01.2017 20:23:26 (GMT+12)
Команда «Камчадалочка» стала лидером открытого первенства Хабаровского края по мини-футболу среди женских команд 1999-2001 года рождения. Об этом сообщили в Камчатской краевой детско-юношеской спортивной школе по футболу.
«Соревнования проходили в Хабаровске в период с 6 по 8 января. Соперниками "Камчадалочки" были команды их Приморского, Хабаровского краёв и Еврейской автономной области, - сказали в ДЮСШ. – Из-за циклона, наша команда вылетела на соревнования позже запланированной даты, поэтому 7 января ей пришлось провести сразу 4 игры. Девчонки сражались героически, показали характер и волю к победе. 7 января со счётом 6:0 обошли команду из Приморья, затем со счётом 3:2 выиграли у спортсменок из Биробиджана и со счётом 1:0 - у спортсменок из Хабаровска. Уступили лишь в четвёртом матче - 4:3».
В финале соревнований камчатская команда под руководством тренера Лидии Войтик обошла футболисток из Хабаровского края со счётом 5:1. По итогам турнира двое игроков «Камчадалочки» были названы лучшими в своём игровом амплуа: Арина Стальмахович стала лучшим вратарём турнира, Елена Лукина - лучшим игроком.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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