Ведущие учёные России провели занятия для школьников Камчатки

09.01.2017 20:23:26 (GMT+12)

В период зимних каникул одарённые школьники Камчатки повысили свой уровень знаний по математике, биологии, информатике, химии и физике. В рамках работы традиционной профильной школы учащиеся посетили занятия,которые провели преподаватели ведущих вузов России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



«В этом году зимняя профильная школа открыла свои двери для 135 учеников из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского, Соболевского и Карагинского районов. Все ребята являются участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае, - сказали в министерстве. - Занятия проходили на базе Центра образования "Эврика" в краевой столице в период с 3 по 10 января».



Для подготовки камчатских школьников в регион были приглашены преподаватели Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Московского физико-технического университета, Института неорганической химии Сибирского отделения Российской академии наук.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.