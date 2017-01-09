Дмитрий Губерниев примет участие в открытии «Берингии-2017»

09.01.2017 20:23:27 (GMT+12)

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «МатчТВ» Дмитрий Губерниев вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчаткой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия».



«Комментировать спортивный блок праздника, посвящённого открытию "Берингии", Дмитрий Губерниев будет уже в четвёртый раз, - сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению гонки. – Впервые в качестве ведущего церемонии открытия его пригласили в 2014 году. За минувшее время Дмитрий Губерниев стал настоящим другом "Берингии", встречи с которым ждут и участники, и зрители».



Открытие «Берингии-2017» состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для гостей мероприятия будет подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная программа, в рамках которой состоится традиционный парад каюров, пройдут заезды гонки-пролога.



«От всей души хочу пригласить вас 25 февраля на "Берингию-2017" на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова. Мы встретимся с вами, по традиции, будем наблюдать за соревнованиями лучших каюров гонки на собачьих упряжках. "Берингия" – это любовь моя, моя стихия», - сказал Дмитрий Губерниев в своём видеообращении к жителям Камчатки, опубликованном на сайте http://beringia41.ru/ .



Напомним, старт «Берингии-2017» состоится 5 марта в селе Эссо. Гонка пройдёт через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссора, Карага, Ивашка и другие. Финишируют каюры в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.