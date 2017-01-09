Дмитрий Губерниев примет участие в открытии «Берингии-2017»

09.01.2017 20:23:27 (GMT+12)
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий программ телеканала «МатчТВ» Дмитрий Губерниев вновь приедет на Камчатку для участия в церемонии открытия камчаткой традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия».
«Комментировать спортивный блок праздника, посвящённого открытию "Берингии", Дмитрий Губерниев будет уже в четвёртый раз, - сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению гонки. – Впервые в качестве ведущего церемонии открытия его пригласили в 2014 году. За минувшее время Дмитрий Губерниев стал настоящим другом "Берингии", встречи с которым ждут и участники, и зрители».
Открытие «Берингии-2017» состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для гостей мероприятия будет подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная программа, в рамках которой состоится традиционный парад каюров, пройдут заезды гонки-пролога.
«От всей души хочу пригласить вас 25 февраля на "Берингию-2017" на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова. Мы встретимся с вами, по традиции, будем наблюдать за соревнованиями лучших каюров гонки на собачьих упряжках. "Берингия" – это любовь моя, моя стихия», - сказал Дмитрий Губерниев в своём видеообращении к жителям Камчатки, опубликованном на сайте http://beringia41.ru/.
Напомним, старт «Берингии-2017» состоится 5 марта в селе Эссо. Гонка пройдёт через села Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссора, Карага, Ивашка и другие. Финишируют каюры в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+