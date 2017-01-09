Жителей Камчатки приглашают отпраздновать Всероссийский День снега

09.01.2017 20:23:26 (GMT+12)

Жители Камчатки смогут принять участие в спортивном празднике, который пройдёт в рамках Международного Дня снега «World Snow Day». Он состоится 15 января на лыжной базе «Лесная». В министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края сообщили, что мероприятие начнётся в 12:00.



«Камчатка в третий раз отметит Всероссийский День снега масштабным праздником. Для любителей спортивного семейного отдыха подготовлена развлекательная программа, включающая в себя зимнюю эстафету и полосу препятствий», - рассказали в министерстве.



Регистрация участников пройдёт в день открытия праздника, на лыжной базе «Лесная» с 11:00. Команда должна состоять из двух взрослых и ребёнка от 6 до 12 лет.



Для участников и призёров конкурсов заготовлены памятные подарки и сладкие призы.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.