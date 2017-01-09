Спортивные новогодние каникулы елизовских партийцев

09.01.2017 19:50:31 (GMT+12)

Первичное отделение «Управленец 100» информирует.



3, 6 и 7 января 2017 г. члены первичного отделения «Управленец 100» под руководством секретаря Любови Сапуновой приняли участие в спортивном мероприятии «Хоккей в валенках», которое прошло на стадионе «Строитель» в г. Елизово. Мероприятие получилось необычное и веселое, все участники получили непередаваемые впечатления. В хоккее приняло участие 8 команд, состоящих из 6-8 человек каждая. Команды состояли из взрослых и детей, соревнование имело не состязательный, а семейно-развлекательный характер. В воздухе витала дружеская, какая-то сказочная новогодняя атмосфера.



По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место заняла команда «Строитель»; 2 место заняла команда «Мирный»; третье место – команда «Космос»; четвертое – «Метеор»; пятое – «Управленец».



От первички «Управленец 100» приняли участие: Даниил и Елена Сапуновы, Алексей Шабалин, Валерий и Геннадий Гайдученок, Ия Светлорусова, Антон Миронов, Георгий Змеев, Наталья Ракитина и Валентин Сапунов.



Кроме того, 4 января 2017 г. активисты первички «Управленец 100» совместно с руководителем подразделения союза пенсионеров «Клуба здоровья» Анной Кузнецовой организовали праздничное спортивное мероприятие «Нам морозы не страшны» в с. Сосновка. Команды «Веселушки», «Сосновцы» и «Морозы», соревнуясь в скорости и ловкости, весело провели время несмотря на двадцатиградусный мороз.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».