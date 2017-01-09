Елизовские молодогвардейцы приняли участие во Всероссийской акции

09.01.2017 19:50:30 (GMT+12)
В Камчатском крае проходит Всероссийская акция «Создай новогоднюю сказку своими руками»
В преддверии светлого праздника волонтеры социального проекта «Дети ждут родителей» проводит Всероссийскую Акцию «СОЗДАЙ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ СВОИМИ РУКАМИ». Данная акция направлена на то, чтобы сплотить два поколения людей: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пожилых людей из пансионатов и домов престарелых.
Волонтеры проекта «Дети ждут родителей» с воспитанниками детских домов из «Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», «Центра содействия развития семейных форм устройства Радуга», «Елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей», ученики 1 -2 класса с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ № 26 г. Петропавловск-Камчатского, ученики 2 класса Оссорской школы и волонтеры Елизовского отделения «Молодая Гвардия» всего изготовили 390 открыток и поделок, которые будут переданы в «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г. Елизово, «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» в Атласово, «Камчатский специальный дом ветеранов» в г. Петропавловск – Камчатский и «Елизовский дом-интернат для психически больных». Помимо региональных учреждений, открытки будут отправлены в пансионат для ветеранов труда города Москвы.
«Новый Год – это праздник, который любят и дети, и взрослые. В это сказочное время хочется окунуться в новогоднюю атмосферу и поверить в чудо. От Нового года все мы ждем отличного настроения, теплой встречи с родными и, конечно же, подарков. К сожалению, некоторые группы людей в Новый год могут чувствовать себя одиноко. Когда я увидела новость об этой Акции в интернете, сразу же начала искать контакты организаторов и нашла их, позвонила организаторам, все подробно узнала, и мы начали ее проводить у нас в регионе. Нам так же было предложено сделать открытки для одного учреждения в Москве, мы конечно согласились. Помимо воспитанников социальных учреждений к нам присоединились и наши школьники», - рассказала Полина Шишканова.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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