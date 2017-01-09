09.01.2017 19:03:48 (GMT+12)
Рассматривается вопрос о привлечении ООО «Альбатрос-Сервис» к административной ответственности по факту выявленных нарушений трудового законодательства
В рамках рассмотрения обращения заявителя Государственной инспекцией труда в Камчатском крае проведена внеплановая проверка ООО «Альбатрос-Сервис», в ходе которой было установлено, что работодатель допустил ряд нарушений требований трудового законодательства в отношении работника строительного предприятия.
Так, в нарушение ч. 1 ст. 140 ТК РФ («Сроки расчета при увольнении») работодатель нарушил сроки выплаты окончательного расчета увольняемому работнику. Кроме того, анализ платежных документов показал, что за период август – сентябрь 2016 года работодателем регулярно допускались нарушения сроков выплаты заявителю заработной платы (ч. 6 ст. 136 ТК РФ – «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы»).
По результатам проверки руководителю предприятия было выдано обязательное для исполнения предписание, требующее в полном объеме устранить выявленные нарушения.
Кроме того, Государственной инспекцией труда в Камчатском крае рассматривается вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности по факту выявленных нарушений.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
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